Matheus Nascimento treina e fica próximo do retorno no Botafogo

Matheus Nascimento volta a treinar com o elenco do Botafogo

Após folga durante a data Fifa, o elenco do Botafogo se reapresentou com algumas novidades na última segunda-feira (9). Uma delas foi o atacante Matheus Nascimento, que retornou aos treinos após praticamente cinco meses tratando um grave lesão.

A promessa de 20 anos sentiu a lesão no jogo do Botafogo contra o Atlético-GO, no dia 18 de abril, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo depois de uma dividida. Matheus, aliás, passou por uma cirurgia de reparo do músculo dez dias depois.

Agora, Matheus Nascimento busca recuperar o ritmo de jogo para ficar à disposição. Ele, afinal, terá que disputar posição com Igor Jesus e Tiquinho Soares, principais centroavantes do Botafogo neste momento.

No total, o jovem Matheus Nascimento soma 91 jogos pelo profissional do Alvinegro, com 11 gols e cinco assistências.

