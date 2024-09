Grêmio terá Diego Costa e Rodrigo Caio com time sub-20

O Grêmio vai aproveitar a Copa FGF, torneio estadual, para dar mais minutagem a alguns jogadores do elenco. Assim, nomes como Diego Costa e Rodrigo Caio estarão com a equipe sub-20 no jogo desta quarta-feira (11), contra o Juventude, às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado.

Além da experiente dupla, o técnico do sub-20, Airton Fagundes, poderá utilizar o zagueiro Gustavo Martins, o lateral Mayk, os volantes Ronald e Mila, além do atacante Nathan Fernandes. O objetivo é dar ritmo de jogo a estes jogadores, que não vêm atuando com frequência.

Afinal, Diego Costa, Mayk e Mila voltam de lesão. Gustavo Martins, por outro lado, não poderá atuar no próximo fim de semana por ter sido expulso contra o Atlético-MG. Rodrigo Caio, Mila e Nathan Fernandes vêm jogando pouco com Renato Gaúcho.

O zagueiro ex-Flamengo atuou em apenas 20 minutos pelo time profissional e enfrentou o Passo Fundo, pela Copa FGF. Nathan Fernandes, por exemplo, perdeu espaço com os novos reforços contratados e entrou em campo somente em 60 minutos desde o início de agosto.

Nem Diego Costa tem presença garantida no jogo de domingo. Afinal, ele tem um jogo de suspensão a cumprir após punição do STJD em jogo contra o Bahia, em abril. Dessa maneira, o Imortal tenta um efeito suspensivo para ter o centroavante em campo. Ele não joga desde 17 de agosto.

O Grêmio joga no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, pelo Brasileirão. O duelo é no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

