Léo volta ao time do Vasco após última falha e polêmica

O zagueiro Léo voltará ao time do Vasco pela primeira vez após polêmica e falhas. Alvo de críticas por parte da torcida, o defensor terá a missão de substituir o suspenso João Victor contra o Athletico, nesta quarta (11), pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil.

E esta será a primeira aparição de Léo na equipe após três jogos fora por opção técnica. Titular até o duelo contra o Criciúma, pela 24ª rodada do Brasileirão, o zagueiro perdeu espaço e não atuou nenhum minuto desde então.

LEIA MAIS: Sem Coutinho, Vasco divulga relacionados para ‘decisão’ contra o Athletico

No duelo em questão, o Vasco ficou no 2 a 2 com o Tigre após sofrer um gol nos acréscimos do segundo tempo. Léo falhou no primeiro gol do jogo (quando ainda estava 0 a 0), repetindo erro de um outro jogo recente, também em empate por 2 a 2 (este, contra o Red Bull Bragantino).

Depois disso, uma polêmica envolvendo o nome do zagueiro. Afinal, no evento de aniversário do clube, em festa numa casa de show na Barra da Tijuca, Rafael Cunha, humorista convidado pelo próprio Vasco, fez uma piada com Léo. A brincadeira repercutiu mal interna e externamente, já que o clube se manifestou sobre o tema. Além disso, os jogadores do Cruz-Maltino fizeram postagem em apoio ao companheiro.

Titular durante praticamente toda a temporada, Léo já tem 35 jogos, sendo o sétimo jogador com mais atuações pelo Vasco no ano. Em minutos, são 3.072 em campo, o quarto maior número do elenco (atrás apenas de Léo Jardim, Vegetti e Lucas Piton).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.