Animados, Clayton Sampaio e Aguirre são apresentados pelo Inter

O Internacional apresentou dois reforços na tarde desta terça-feira. O zagueiro Clayton Sampaio e o lateral-direito Braian Aguirre destacaram que estão prontos para entrar em campo já nesta quarta-feira, contra o Fortaleza.

Clayton recebeu a camisa de número 20, enquanto Aguirre ficou com a 35. Em suas primeiras declara,ões ambos manifestaram alegria pelo acerto com o clube gaúcho e prometeram entrega para retribuir em campo.

“Quando surgiu a proposta de vir para o Inter, fiquei muito contente com o interesse. Teve muito interesse da minha parte de fazer parte desse grande grupo. A gente sabe do tamanho do Inter. Estou focado e motivado para ajudar o Inter”, afirmou Clayton.

“Não foi fácil (a negociação). Sei que aqui fizeram todo o possível para me trazer até o último dia de negociação, fizeram todo o esforço para que eu viesse e estou muito contente por isso. Sei que é um clube muito grande e vou deixar tudo em campo”, completou Aguirre.

Os jogadores também falaram sobre suas características. Clayton disse que se considera um zagueiro “rápido” e forte no “um contra um”. Aguirre, por sua vez, afirmou que seu forte é a parte defensiva, embora também chegue para apoiar o ataque.

Aguirre, aliás, foi contratado do Lanús por US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Já Clayton Sampaio chega do AVS, clube recém-promovido à primeira divisão de Portugal. A direção colorada desembolsou (R$ 7,3 milhões) por 80% dos direitos do defensor.

