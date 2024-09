Corinthians x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude nesta quarta-feira (11), às 21h, na Neo Química Arena. No jogo de ida, em Caxias do Sul (RS), o Juve derrotou o Timão por 2 a 1.

Dessa forma, o Corinthians precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal e encarar Flamengo ou Bahia. Vitória por um gol de diferença leva para os pênaltis. Assim, nova vitória do Juventude ou empate classifica os gaúchos.

Onde Assistir: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Corinthians

O Corinthians pode enfrentar um desfalque importante para o jogo contra o Juventude. O atacante espanhol Héctor Hernández está no departamento médico com um estiramento no músculo posterior da coxa direita e é tratado como dúvida. Desde a lesão contra o Flamengo, ele segue em tratamento e sua presença na partida dependerá da atividade final desta terça-feira no CT Joaquim Grava.

Sem Héctor, Yuri Alberto deve voltar ao time titular. O Corinthians também não contará com o zagueiro Cacá e com o lateral-direito Matheuzinho, suspensos, nem com os novos reforços André Carrillo e Memphis Depay, que não foram inscritos para esta fase.

Como chega o Juventude

Na preparação para o confronto contra o Corinthians, o Juventude ganhou cinco reforços importantes. Afinal, o técnico Jair Ventura conta com o retorno de Ewerthon (lateral-direito), Lucas Freitas (zagueiro), Thiaguinho (volante), Mandaca (meia) e Gilberto (atacante), que foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição para o jogo.

Apesar dos retornos, a tendência é que o técnico Jair Ventura mantenha a formação que vem utilizando nas últimas partidas. No entanto, há uma única dúvida: a presença de Ronaldo ou Thiaguinho na primeira função do meio-campo.

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data e horário: 11/09/2024, quarta-feira, às 21h (de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano; Fagner, Charles, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Ronie Carrillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

