Brasil x Camarões (Mundial feminino Sub-20): onde assistir e escalações

Brasil e Camarões se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. O duelo será no Estádio El Campín, em Bogotá (COL) e a bola rola às 18h30 (de Brasília). Com 100% de aproveitamento e sem ser vazada, a Canarinho se classificou para as fases de mata-mata na liderança do Grupo B, enquanto as camaronesas ficaram na terceira posição do Grupo A. Assim, avançaram como uma da smelhores terceiras. Quem levar a melhor neste duelo encara o vencedor de Áustria x Costa Rica nas quartas.

Onde assistir

O SporTV e a CazeTV transmitem a partida entre Brasil e Camarões a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

A equipe da técnica Rosana Augusto marcou 14 gols em três jogos (sobre Fiji, França e Canadá). Assim, a ideia é apostar na boa fase ofensiva para buscar a classificação às quartas. Na véspera da partida, a apoiadora Marzia falou sobre o pensamento da equipe.

“Nosso time pegou o ritmo do Mundial. Foi importante ter terminado em primeiro na fase anterior para a gente permanecer aqui em Bogotá, acostumando-se com a altitude (em torno de 2.600 metros). Dessa forma, conseguimos dar o melhor nos três jogos, mas sempre querendo mais”, disse a meia, jogadora do Internacional. Mas que deve começar no banco, já que substituiu Vi Amaral, destaque do time e que estava suspensa contra o Canadá. Contudo, caso Marzia vá a campo, Lara é quem ficará no banco.

Carol, que fez um gol antológico diante das canadenses, e Priscila (que defendeu o Brasil principal no Mundial) seguem como opções no banco.

Como está o Camarões

Camarões, que está em sua primeira participação em Mundiais femininos sub-20, garantiu a sua classificação como uma das melhores terceiras colocadas. Mas fez uma campanha bem convincente na fase de grupos: perdeu por apenas 1 a 0 para a Colômbia, empatou em 2 a 2 com o México e, enfim, venceu a Austrália por 2 a 0. O treinador Hassan Ball vai repetir a escalação da partida passada. Achta Toko, foi o grande destaque das africanas na primeira fase e é a principal criadora da equipe.

BRASIL X CAMARÕES

Copa do Mundo Feminina Sub-20

Data e horário: 11/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: El Campín, Bogotá (COL)

BRASIL: Rillary; Guta, Carla e Rebecca; Gi Fernandes, Ana Guimarães, Lara (Marzia) e Vi Amaral; Vendito, Milena e Dudinha. Técnica: Rosana Augusto.

CAMARÕES: Cathy Biya; Estelle Zeh, Marienne Essimi, Mariane Maague e Bernadette Mbele; Mana Lamine, Naomi Eto, Camilla Daha, Achta Njoya e Monique Ngock; Nina Ngueleu. Técnico: Abdoussalami Hassan Balla.

Árbitragem: Não divulgada

