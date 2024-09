Valencia desencanta, Equador fura ferrolho do Peru e vence em Quito

Apesar da dificuldade em superara a defesa adversária no primeiro tempo, Equador melhora de rendimento nos 45 minutos finais e assegura a vitória - (crédito: Foto: Rodrigo Buendia/AFP via Getty Images)

O Equador derrotou o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (10), no Estádio Rodrigo Paz Delquado, na cidade de Quito. Os donos da casa demonstraram dificuldade em furar a defesa adversária na primeira etapa. Apesar disso, no segundo tempo, em lance de jogadores que atuam no futebol brasileiro, conseguiu assegurar o triunfo pelo placar magro. Alan Franco, do Atlético, cruzou na medida para Enner Valencia, do Internacional, marcar o único gol do embate.

Com o resultado, a “La Tricolor” ultrapassou provisoriamente o Brasil, pulando para a quarta colocação, com 11 pontos. Em contrapartida, a “La Blanquirroja” segue em décimo e último lugar na tabela com apenas três pontos.

O próximo compromisso do Equador pelas Eliminatórias será no dia 10 de outubro, às 18h, contra o Paraguai no mesmo Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casablanca, pela nona rodada. Já o Peru vai encarar o Uruguai, no mesmo dia, às 22h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Equador amassa na primeira etapa

Os donos da casa tentaram aproveitar o fator casa e bombardeou a meta adversária. Enquanto a estratégia do Peru foi tentar gastar o tempo e jogar no contra-ataque. O Equador arriscou pela primeira vez aos cinco minutos em chute de Mercado da entrada da área, mas a bola passou por cima da meta. O goleiro Gallese ainda teve que se esticar para evitar o gol dos donos da casa depois de erro na saída de bola, e que Kendry Páez chutou de primeira.

No lance seguinte, Gallese fez nova defesa, em cabeceio de Félix Torres após cobrança de escanteio. Mercado também tentou cabeceio, mas errou o alvo. Aos 30, o Equador teve mais duas grandes chances. Kendry Páez teve chute travado pela defesa. Em seguida, Preciado buscou surpreender com cabeceio, mas o arqueiro do Peru novamente trabalhou para impedir que os donos da casa abrissem o placar. Na reta final da primeira etapa, o time mandante se mostrou ansioso e passou a cometer sucessivos erros de passe. Enner Valencia chegou a levar perigo, mas o árbitro marcou falta do atacante do Internacional. Mercado ainda teve mais uma chance, porém finalizou no meio do gol.

Segunda etapa eficiente dos donos da casa

O Equador voltou para o segundo tempo com postura bastante ofensiva e finalmente abrir o placar. Contudo, Enner Valencia teve lances invalidados por impedimento e falta. Depois de tanta insistência, os donos da casa conseguiram maraca. Em jogada trabalhada no campo de ataque e entre jogadores que atuam no futebol brasileiro. Alan Franco, volante do Atlético, cruzou na medida para Valencia, centroavante do Internacional anotar de cabeça. Com isso, o atacante deu fim a um jejum de 10 jogos sem marcar seja pelo clube ou pela seleção. Em seguida, a “La Tricolor”, conseguiu administrar bem as investidas do Peru, que até levou perigo nos acréscimos, mas lance dentro da área, Lapadula deu uma furada.

EQUADOR 1X0 PERU

Eliminatórias Sul-Americanas – 8ª rodada

Data e horário: 10/09/2024 (terça-feira)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito (EQU)

Gol: Enner Valencia, 08’/2ºT (1-0)

EQUADOR: Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho, Hincapié; Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Estupiñan(Jhoanner Chávez, 41’/2ºT), Kendry Páez (Vite, 12’/2ºT); John Mercado (Yeboah, 13’/2ºT) e Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 21’/2ºT). Técnico: Sebastián Beccacece

PERU: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Anderson Santamaría (Zambrano/INT), Alexander Callens; Luis Advíncula (Sonne/INT), Wilder Cartagena (Archimbaud/INT), Renato Tapia, Sergio Peña (Quispe, 21’/2ºT), Marcos López; Alex Varela (Ormeño, 36’/2ºT) e Lapadula. Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e David Fuentes (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartão Amarelo: Kendry Páez, Wilder Cartagena, Advíncula, Anderson Santamaría, Marcos López (PER)

Cartão Vermelho: –

Resultados da 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Terça-feira (10)

Colômbia 2×1 Argentina

Equador 1×0 Peru

Chile 1×2 Bolívia

Venezuela 0x0 Uruguai – Em andamento

Paraguai x Brasil – 21h30

