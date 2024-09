CRB x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport retorna a campo pela Série B quatro dias após o seu último compromisso. Isso porque o Rubro-Negro pernambucano vai enfrentar o CRB nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo atrasado da sétima rodada. As equipes, aliás, aparecem em momentos distintos na competição.

Enquanto o Leão da Ilha é o sexto colocado, com 38 pontos e dois jogos a menos, o Galo alagoano está na zona de rebaixamento. É o 17º colocado, com 25 pontos. Por sinal, os times voltam a se enfrentar no próximo domingo (15), às 18h30, na Arena Pernambuco, também pela Série B, mas pela 26ª rodada.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da TV Brasil, além do canal Premiere.

Como chega o CRB

A equipe alagoana vive momento negativo, já que não vence há nove rodadas na Série B. Afinal, são seis derrotas e três empates. Ao todo na temporada, o Galo não conquista um resultado positivo há 11 jogos. Neste período, também foi eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o time alagoano ligou o alerta sobre a situação preocupante na Segunda Divisão e busca dar início a uma campanha de recuperação.

Neste duelo, o técnico Bruno Pivetti vai estrear no comando do time e promover mudanças. Entre elas, Marco Antônio que já trabalhou com o treinador no Náutico, disputa a uma vaga no meio de campo com João Pedro. Além disso, há a expectativa de Anselmo Ramon voltar a ser titular.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro pernambucano vem de fase positiva, com duas vitórias consecutivas. A última delas, aliás, em confronto direto na luta pelo acesso, por 1 a 0 sobre o Avaí, fora de casa. Se conquistar um novo triunfo pode subir para a quinta colocação e, consequentemente, ficar muito próximo da zona de acesso para a Série A. Desse modo, com o bom resultado em sua estreia no comando, a tendência é a de que o técnico Pepa repita pelo menos a base do último time titular. Porém, o treinador ainda tem dúvida com relação ao ataque. No caso, entre Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Por sinal, o segundo, recentemente, rejeitou uma proposta do futebol iraniano.

CRB X SPORT

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada da Série B

Data e horário: 11/09/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga; Falcão, Marco Antônio (João Pedro) e Gegê; Getúlio (Labandeira), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Bruno Pivetti.

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: –

