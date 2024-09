Venezuela e Uruguai ficam no empate pelas Eliminatórias

Com pouca criação, Uruguai só empata com a Venezuela, pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images)

Tudo igual no Monumental de Maturín. Nesta terça-feira, Venezuela e Uruguai empataram por 0 a 0, pela oitava rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. A Vinho Tinto foi melhor na maior parte tempo e poderia sair com os três pontos, mas faltou capricho. Do outro lado, a Celeste sentiu os desfalques, enfrentou dificuldades na criação e quase não assustou. No entanto, a equipe contou com a boa atuação do goleiro Rochet, do Internacional.

Com o resultado, o Uruguai soma 15 pontos, na terceira posição, já que a Colômbia venceu a Argentina. A Venezuela, aliás, fica na sexta colocação, com 10 no momento. Agora, as seleções só voltam a campo em outubro pelas Eliminatórias. A Vinho Tinto enfrenta a Argentina, enquanto a Celeste encara a seleção do Peru. Datas e horários ainda serão definidos.

Uruguai com dificuldades…

Venezuela e Uruguai fizeram um jogo mais brigado do que com chances claras de gols. Os donos da casa tiveram uma estratégia melhor, especialmente para forçar os erros na saída de bola do adversário. Tanto que Rondón chegou a balançar a rede após roubada de bola, mas o jogador estava impedido. Além disso, Soteldo, que atua no Grêmio, foi bem acionado. A Celeste, por sua vez, ficou com mais posse, porém mais defensiva e com pouca criatividade. Os desfalques do setor de meio-campo fizeram falta.

Rochet garante empate do Uruguai

Na volta para o intervalo, o panorama entre as seleções, aliás, permaneceu o mesmo. Logo aos seis minutos, o goleiro Rochet fez grande defesa. Em resposta, o Uruguai teve uma oportunidade em falta, mas sem sucesso. No decorrer, a chuva em Maturín apertou, o que prejudicou a qualidade da partida. Os jogadores procuraram mais lançamentos e chutes de longa distância, porém não foram certeiros. Apesar disso, os donos da casa ainda tiveram as melhores chances. Savarino, que entrou no segundo tempo, ficou perto de marcar, mas Rochet fez duas belas defesas. A Celeste permaneceu com dificuldades na transição ao ataque e só segurou a bola nos minutos finais. Até teve tentativas, mas duas estavam em impedimento. No fim, sem gols para os dois lados.

VENEZUELA 0x0 URUGUAI

Eliminatórias Copa do Mundo 2026 – 8ª rodada

Data-Hora: 10/9/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Monagas (VEN)

VENEZUELA: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Segovia (Savarino, 14’/2°T), José Martínez, Cristian Cásseres (Rincón, 36’/2°T); Soteldo, Salomón Rondón (Cádiz, 45’/2°T) e Eduard Bello (Machís, 13’/2°T). Técnico: Fernando Batista.

URUGUAI: Rochet; Varela, Cáceres (Marichal, 3/1°T), Bueno e Olaza; Ugarte, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez (Facundo Torres, 8’/2°T; Nicolás Fonseca, 42’/2°T); Facundo Pellistri (Saracchi, 42’/2°T), Maxi Araújo (Merentiel, intervalo) e Cristian Oliveira. Técnico: Marcelo Bielsa.

Gols: –

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Danilo Manis e Rodrigo Correa (Ambos do Brasil)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Cartão amarelo: Cásseres, Miguel Navarro, José Martínez (VEN), Ugarte, Brian Rodríguez, Merentiel, Emiliano Martínez (URU)

Cartão vermelho: –

