São Paulo espera voltas de Bobadilla e Lucas para definir time contra o Atlético

O São Paulo vai aguardar os retornos dos meio-campistas Bobadilla e Lucas antes de definir o time titular que enfrentará o Atlético, na próxima quinta-feira (12). Isso porque a dupla está a serviço das seleções do Paraguai e Brasil, respectivamente.

A espera do São Paulo pelo retorno dos dois se deve ao fato deles serem peças importantes no esquema tático do técnico Luis Zubeldía. Além disso, o Tricolor Paulista teve mais dois atletas convocados nesta Data-Fifa. No caso, o zagueiro Ferraresi pela Venezuela, que foi titular no confronto contra o Uruguai, mas é reserva no seu time, bem como o volante Jhegson Méndez pelo Equador. Ele ficou apenas como opção no banco de reservas na vitória por 1 a 0 da seleção equatoriana sobre o Peru. Inclusive, no São Paulo, está fora dos planos do técnico Zubeldía.

Como não terá desfalques por suspensão e se os jogadores convocados retornarem em condições positivas, o time titular deve ser: Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri. Vale ressaltar que as últimas contratações da janela, o volante Santiago Longo, e o lateral Jamal Lewis não estão inscritos na Copa do Brasil. Afinal, chegaram após o prazo final de registro.

São Paulo tem confronto decisivo com o Atlético

Assim, o Tricolor Paulista encara o Atlético na Arena MRV, às 21h45, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio mata-mata. Importante lembrar que o time paulista vai para a partida em desvantagem. Isso porque na primeira partida, em casa, perdeu para o Galo por 1 a 0. Ou seja, precisa de um triunfo com dois gols de diferença para garantir a classificação direta para as semifinais. Caso o São Paulo conquiste um resultado positivo por um gol de diferença, haverá empate no placar agregado e definição da vaga vai ocorrer em disputa de pênaltis.

