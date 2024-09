Posicionamento e finalização: o treino do Palmeiras após dois dias de folga

O Palmeiras voltou aos trabalhos após dois dias de folga. Na tarde desta terça-feira (10), o elenco realizou atividades técnicas. Enquanto um deles foi um treino posicional de armação de jogadas e finalizações, o outro teve equipes com oito atletas de cada lado em campo reduzido.

Jogadores do sub-20 completaram os times no treino na Academia de Futebol. Isso porque o zagueiro Gustavo Gómez, o atacante Estêvão e o meio-campista Richard Ríos estão a serviço das seleções do Paraguai, Brasil e Colômbia, respectivamente.

“Esse tempo que tivemos de trabalho é muito importante para acertar o que precisa e seguir evoluindo a cada dia. Temos que sempre manter a cabeça tranquila, a mente muito forte. Afinal, precisamos continuar fazendo o nosso melhor a cada jogo e a cada treino. E agora, portanto, é focar no que temos pelo resto do ano e continuar trabalhando na sequência do campeonato”, disse o meia Rômulo, contratado depois do Campeonato Paulista junto ao Novorizontino.

Eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras aposta todas suas fichas no Campeonato Brasileiro.

Em terceiro na tabela, a equipe dirigida por Abel Ferreira volta a jogar no domingo (15), às 16h, contra o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.

