Vini Jr minimiza nova atuação abaixo com a Seleção: ‘Sei que posso melhorar’

Vini Jr teve mais uma atuação apagada com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante não conseguiu evitar a derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa. Assim, surgiu novamente a dúvida do motivo do jogador não conseguir repetir as boas atuações do Real Madrid com a Amarelinha.

Após a partida, o atacante disse que sabe do seu potencial e importância, mas também avisou que nem sempre vai conseguir marcar os gols necessários.

“Sei do meu potencial, do que posso fazer pela Seleção. Claro que está sendo um processo complicado, porque quando a confiança não vem, os gols não vem, fica complicado. Estou focado no que posso ajudar, nem sempre vou poder fazer os gols, nem sempre é tão fácil como parece. Mas sei que posso melhorar. Sei da minha confiança, do que eu represento. Estando melhor, vou dar mais tranquilidade para os demais. Sei da responsabilidade e quero dar o meu melhor possível”, disse Vini Jr

Além disso, o jogador falou da importância de fazer a Seleção voltar a desempenhar um bom futebol. Mas também ressaltou o momento complicado do Brasil.

“Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Temos que voltar pra casa e refletir o que temos que melhorar, o que podemos fazer, para voltar a jogar bem e ganhar os jogos com mais facilidade. Não podemos vir aqui e perder esses jogos. Momento muito complicado. Muitas criticas para todos nós. Temos que saber assimilar e voltar a colocar o Brasil de volta ao topo”, finalizou.

