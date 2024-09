Vasco pode entrar em lista seleta em quesito na Copa do Brasil; saiba

A partida desta quarta-feira (11) contra o Athletico pela Copa do Brasil vale e muito para o Vasco. Não só pelos R$ 9,45 milhões que a CBF concederá ao classificado para a semifinal. Mas, também, pela chance de seguir vivo pelo título e de, então, entrar em uma seleta lista da competição.

Afinal, o Vasco é atualmente o sexto maior semifinalista da Copa do Brasil, com oito participações. Assim, caso conquiste a vaga diante do Furacão, subirá no ranking dos maiores semifinalistas do tradicional torneio, que existe desde 1989.

O Cruz-Maltino já chegou a oito semifinais, avançando duas vezes para a grande decisão. Atualmente, somente Grêmio, Flamengo (ambos com 16), Cruzeiro (11), Palmeiras e Corinthians (ambos com nove) já estiveram na semi mais vezes que o Vasco.

Então, se o Gigante da Colina segurar a classificação após o 2 a 1 na ida, em São Januário, chegaria pela nona vez entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Assim, se juntaria a Palmeiras e Corinthians na quarta posição dentre os líderes do quesito.

Confira os maiores semifinalistas da Copa do Brasil

São Paulo (vivo) – 7

Vasco (vivo) – 8

Palmeiras (eliminado) e Corinthians (vivo) – 9

Cruzeiro (eliminado) – 11

Grêmio (eliminado) e Flamengo (vivo) – 16

O Vasco venceu a Copa do Brasil apenas uma vez em sua história. Foi em 2011, exatamente no último ano em que alcançou a semifinal. A coincidência fica por conta das quartas de final, já que o Cruz-Maltino avançou diante o Athletico (mesmo adversário de 2024) na edição em que saiu vencedor.

