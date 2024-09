Neymar exibe ‘momento fofura’ com Mavie

O atacante Neymar fez um registro fofo com Mavie nas redes sociais. O brasileiro exibiu o momento de alimentação com a filha, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Neymar dá comida para Mavie – Foto: Reprodução/Instagram

Nas imagens publicadas pelo camisa 10 do Al-Hilal em seu perfil no Instagram, Neymar aparece dando comida na boca da pequena de 11 meses. O jogador também aproveita para se alimentar durante a interação.

“Você come lá, e eu como aqui! Dá tchau!”, diz o brasileiro no vídeo.

Anteriormente, Neymar já havia feito uma filmagem de Mavie em um momento de descontração. Ela aparece brincando no chão e sorri enquanto o jogador faz brincadeiras.

Mavie sorri enquanto brinca com Neymar – Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, companheira de Neymar e mãe de Mavie, também fez registros junto da filha. Nos stories de sua rede social, a influenciadora exibiu uma combinação de pijama dela com a pequena.

Bruna Biancardi exibe pijama combinado com Mavie – Foto: Reprodução/Instagram

