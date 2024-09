Fabinho evita projetar estreia de Memphis Depay no Corinthians

Diretor executivo do Corinthians, Fabinho “Soldado” evitou fazer uma projeção da estreia de Memphis Depay pelo Timão. Inclusive, o novo reforço do Alvinegro desembarcou no Brasil por volta das 6h desta quarta-feira (11). Ele também está regularizado para encarar o Botafogo no sábado (14), às 21h, na Neo Química Arena.

“Ainda não dá para falar (data da estreia). Aparentemente, ele está bem, estava treinando. Claro que, a gente vendo os detalhes de avaliações, a gente vai sentir se tem algum desequilíbrio e de que forma ele estará, mas aí é parte dos preparadores físicos e de ciência e saúde”, disse Fabinho, em contato com a imprensa no aeroporto.

O dirigente, inclusive, também comentou sobre as impressões que ficou em seus primeiros contatos com o novo reforço do Corinthians. Memphis Depay está com 30 anos e chega com expectativa de ser uma das maiores contratações da história do Timão e do futebol sul-americano.

Afinal, ele soma passagens por grandes clubes da Europa como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, onde ficou até julho, mas não renovou. O centroavante é ainda o segundo maior goleador da história da seleção holandesa e está a apenas cinco gols de se isolar em primeiro lugar.

A última partida de Depay, inclusive, foi no dia 10 de julho, na derrota de 2 a 1 da Holanda para a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa.

“Ele está muito envolvido. Já conhece tudo, conhece o torcedor, tem muitos amigos aqui no Brasil que jogaram com ele, então as informações foram ótimas, com essa perspectiva e com toque de realidade do nosso momento. É importante ele fazer tudo o que precisa ser feito na parte física, avaliações, para que esteja em campo o quanto antes e consiga nos ajudar”, acrescentou Fabinho.

Depay na Arena

Por mais que não esteja inscrito na Copa do Brasil, Depay tentará ajudar o Corinthians dando apoio psicológico aos companheiros. Inclusive, ele estará na Neo Química Arena nesta quarta-feira (11) contra o Juventude. A bola vai rolar às 21h, e o Timão precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar à semifinal e encarar Flamengo ou Bahia. Triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.

