André, ex-Santos e Vasco, tem mansão no Rio de Janeiro

André mora sozinho em uma casa que elaborou do zero - (crédito: Marcelo Caitano)

Atualmente na Cabofriense, o atacante André construiu uma casa do zero na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde reside sozinho. O imóvel, que possui 750m², demorou três anos para ficar pronto. Após anos rodando por clubes no Brasil e no exterior, o jogador optou fincar raízes na cidade maravilhosa.

De acordo com André, a proximidade com a família e os atrativos da cidade pesaram na decisão.

“Como parte da minha fami?lia reside em Cabo Frio, queria criar um espac?o que me permitisse estar mais pro?ximo deles. A escolha de estar no Rio de Janeiro tambe?m me permite estar mais perto de todas as facilidades e oportunidades que a cidade oferece. Foi uma maneira de proporcionar um lar acolhedor, tanto para mim quanto para os meus familiares”, contou o jogador em entrevista à Casa e Jardim.

A publicação descreve a casa como um espaço com decoração neutra, com toques sofisticados, apostando em itens contemporâneos na decoração. A ideia é transmitir traços do gosto de André para o imóvel, além de seu estilo de vida. Sobre os tons e materiais utilizados, há uma combinação entre o branco, a madeira, a pedra natural, o dekton preto e o couro caramelo.

A casa aposta em uma distribuição de forma a maximizar os espaços e aproveitar a iluminação natural. Há um escrito?rio pro?ximo a? entrada com o intuito de facilitar o acesso a reunio?es e trabalho, dando mais privacidade. Apesar de discreto, o ambiente contém elegância.

Mansão de André possui segundo andar e quartos para hóspedes

No segundo andar, a mansão possui uma área mais íntima. Além do quarto do jogador, que conta com itens especiais, também há uma suíte principal com banheiro e closet amplos. Da mesma forma, os quartos de hóspedes possuem áreas significativas, principalmente para descanso. A decoração dos ambientes é minimalista e sofisticada. Outro destaque do imóvel é a área gourmet completa, que conta com churrasqueira, uma mesa de 12 lugares, piscina, sauna e spa. O local conta também com uma . sa também tem academia e uma adega.