Leão Lobo revela ‘ameaça’ de jogador do Athletico após noitada

O jornalista Leão Lobo revelou que sofreu uma ameaça após se relacionar sexualmente com um jogador do Athletico Paranaense. O caso teria ocorrido depois de uma noitada, segundo o profissional.

Em entrevista ao podcast Papagaio Inteligente, Leão Lobo, de 70 anos, disse que o atleta teria ameaçado jogar o apresentador do 18º andar de um prédio.

“Conheci um cara bombadão que era do Athletico Paranaense, ele me levou no apartamento dele no Arouche, 18º andar. Depois que a gente transou ele me pendurou na sacada e disse: ‘você vai cair lá embaixo porque não gosto de viado'”, contou o jornalista, sem revelar a identidade do jogador.

Leão Lobo disse que a situação não passou de uma ‘brincadeira’, porém revelou que ficou com medo de morrer.

“Ele me pendurou, eu olhava (para baixo) e já me via morto, só via o Largo do Arouche lá embaixo. Aí ele me puxou e falou: ‘foi só para te assustar, viado’. Depois ele me levou até a porta do prédio, me deu um pé na bunda que fui parar no canteiro do Largo do Arouche. Foi um terror”, contou o jornalista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.