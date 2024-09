Conversas por atacante não avançam, e Flamengo ‘suspende’ ida ao mercado

A grave lesão de Pedro causou aflição interna ao Flamengo. O clube havia anunciado quatro reforços para temporada, mas se viu quase ‘obrigado’ a ir ao mercado em busca de mais um atacante com características semelhantes para suprir a perda. A cúpula rubro-negra tem como prioridade, contudo, manter-se saudável financeiramente e por isso descarta qualquer loucura por uma contratação – o que contribuiu para que conversas não avançassem. Nesse cenário, pode ser que um novo plano seja adotado pela gestão de Rodolfo Landim.

Na busca pelo equilíbrio financeiro e fortalecimento do carecido elenco, o Flamengo, hoje, entende que aproveitar os atacantes à disposição de Tite pode ser a opção mais vantajosa por ora. Até porque com o fechamento da janela, no dia 2, o Rubro-Negro teria que buscar obrigatoriamente jogadores livres no mercado. Ou seja, menos opções disponíveis e mais casos relacionados a histórico de lesões ou tempo mais alto de inatividade.

A primordialidade de um substituto para Pedro não teve unanimidade nos bastidores do Flamengo. Dirigentes e membros da comissão se reuniram algumas vezes para debater nomes e avaliar necessidades. Com data limite para contratar, Marcos Braz, VP de futebol, estipulou a última terça-feira (10) como prazo final para definição da pauta internamente.

Anthony Martial

O atacante de 28 anos ficou livre no mercado após não renovar seu vínculo com o Manchester United, da Inglaterra. Logo, se tornou um dos principais alvos do Flamengo, que só pode buscar nomes sem contrato em vigência. Martial recebeu uma avaliação positiva da comissão técnica, enquanto o departamento de futebol vislumbrou um planejamento pensando em 2025.

A cúpula rubro-negra se reuniu na última segunda-feira (9), antes do ‘Dia D’, para definir não só a necessidade de um reforço, mas também a possibilidade de abrir negociação por Martial. Acontece que a realização de um novo grande investimento pesou na decisão final dos dirigentes, que optaram, por ora, não avançar nas tratativas pelo atleta.

A contratação de Martial significaria um alto custo mensal aos cofres do Flamengo, envolvendo salários e luvas. Aliás, para anunciar o pacotão de quatro reforços, o Rubro-Negro teve que passar por uma readequação orçamentária e isso complicou a continuidade do negócio pelo atacante. Outro ponto de preocupação: situação física de Martial. O jogador não participa de um jogo oficial desde dezembro e passou os últimos meses se recuperando de um problema na virilha.

O nome de Martial esquentou nos últimos dias, mas o clube já havia feito contato com Benedetto, livre no mercado, e Deivid Washington, do Chelsea, anteriormente. O Flamengo tentou o empréstimo do atleta dos Blues nas últimas horas da janela e não obteve tempo viável para prosseguir nas tratativas.

Setor ofensivo do Flamengo

O Flamengo teve suas razões extracampo para ‘suspender’ a ida ao mercado, mas a decisão também salienta a confiança do clube no potencial de seus atletas. Tite tem dois nomes de origem à disposição, Gabigol e Carlinhos, e também pode improvisar Bruno Henrique no setor. Os três devem, portanto, ganhar mais minutagem nesta reta final de temporada.

O Rubro-Negro ainda tem nove dias para fechar com um atacante caso mude de ideia, mas ainda não há indícios de que vá fazê-lo. O clube de fato aposta suas fichas na volta por cima de Gabigol, recuperado de lesão na coxa, acredita em Carlinhos e confia na capacidade de Bruno Henrique improvisado – caso necessário.

“Importante dizer que temos três jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas todos, que é o Gabigol. Temos também Carlinhos, o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo”, disse Marcos Braz à FlaTV.

Gabigol volta aos relacionados para o jogo contra o Bahia, nesta quinta-feira (12), e disputa vaga com o companheiro Bruno Henrique. Carlinhos não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil e, por isso, figura na lista de baixas da equipe para o duelo que vale vaga na semifinal da competição. A bola vai rolar às 21h45, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.