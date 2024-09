Comentarista da Globo detona escolhas de Dorival e critica Vini Jr

O comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, não poupou críticas a Dorival Jr., técnico da Seleção Brasileira, e ao atacante Vini Jr. Durante a transmissão da derrota para o Paraguai, o ex-jogador questionou a falta de ousadia do treinador e a atuação de Vini Jr no duelo pela Eliminatória para Copa do Mundo 2026.

De acordo com Caio, o Brasil deixou a desejar em termos coletivos e individuais.

“Adoro o Dorival, acho que ele merece estar onde está, mas falta ousadia, faltam gatilhos de pressão. Você consegue ver o Paraguai saindo da pressão do Brasil. Falta coordenação nos movimentos ofensivos para potencializar as individualidades de jogadores, como Vinicius Junior e Rodrygo, e falta assumir responsabilidade”, disse o comentarista, que também criticou a exibição do camisa 7: “O Vinicius não pode jogar só no nome, não. Está na hora de dar um pouco a mais. Está na hora de se movimentar, não ficar só plantado pela esquerda”, reclamou o ex-jogador. Outra questão pontuada por Caio foi a manutenção de Danilo na lateral direita durante todo o jogo. Para o comentarista, William seria uma opção mais interessante devido à circunstância do jogo. Além disso, definiu as escolhas de Dorival como “questionáveis”. Cenário do Brasil nas Eliminatórias e próximos jogos

A derrota do Brasil para o Paraguai fez a Seleção fechar a Data Fifa na 5ª posição das Eliminatórias Sul-Americanas. Os próximos compromissos na competição estão agendados para outubro. No dia 10, o Brasil enfrenta o Chile, em Santiago. Logo após, no dia 15, o duelo será contra o Peru, em Brasília, no Mané Garrincha.