Gustavo Henrique conta com Arena cheia para empurrar o Timão

Gustavo Henrique está no Corinthians desde fevereiro, com um gol em 22 jogos - (crédito: Foto: Agência Corinthians)

O zagueiro Gustavo Henrique pediu presença massiva da torcida do Corinthians na partida contra o Juventude, nesta quarta-feira (11), às 21h. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o Timão precisa de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar.

“Precisamos do apoio do nosso torcedor. Somos muito fortes jogando em casa. Aquele gol nos ajudou a diminuir a vantagem deles. Acabou fazendo com que a gente chegue para este jogo muito vivo. Esperamos fazer um grande duelo e, com o apoio do nosso torcedor, sair com a classificação”, disse o zagueiro Gustavo Henrique à Corinthians TV.

O zagueiro Gustavo Henrique, inclusive, fez o gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 na partida de ida, em Caxias do Sul (RS). Dessa forma, uma vitória por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis, enquanto novo tropeço classifica os gaúchos.

A equipe de Gustavo Henrique encerrou a preparação para a partida decisiva na tarde desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, e um trabalho de cobranças de pênaltis.

O Timão não contará com o zagueiro Cacá e com o lateral Matheuzinho para esse duelo. Ambos cumprem suspensão automática por terem levado o terceiro cartão amarelo na partida de ida. O zagueiro Félix Torres e o volante José Martínez também são desfalques certos por servirem às seleções do Equador e da Venezuela, respectivamente, nesta Data FIFA. O atacante Héctor Hernández está em fase de transição, enquanto os reforços Carrilo e Depay não foram inscritos para esta fase.

O Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano; Fagner, Charles, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto. Em caso de classificação, irá enfrentar Flamengo ou Bahia na semifinal.

Gustavo Henrique está no Corinthians desde fevereiro, com um gol em 22 jogos. Antes, o zagueiro passou ainda por Santos, Flamengo, Fenerbahce (TUR) e Valladolid (ESP).

