Ex-Real Madrid, Sergio Ramos pode parar no Brasil

Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) argues with Real Madrid's Spanish defender Sergio Ramos during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on March 2, 2019. (Photo by CURTO DE LA TORRE / AFP) (Photo credit should read CURTO DE LA TORRE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Ídolo do Real Madrid e do Sevilla, Sergio Ramos pode parar no futebol brasileiro nos últimos passos de sua carreira. O zagueiro, assim, foi oferecido a quatro clubes brasileiros, de acordo com o site “Uol”.

Vasco, Botafogo, Flamengo e Corinthians se animaram com a possibilidade, porém, os três primeiros desistiram do negócio quando souberam o alto salário que a fera demanda. As exigências financeiras, portanto, foram um entrave para Cruz-Maltino, Glorioso e Rubro-Negro.

O Corinthians, no entanto, de acordo com a reportagem, estuda a possibilidade de negociação e mapeia o cenário para saber se a chegada do xerife espanhol é mesmo uma boa. O clube paulista acabou de contratar o atacante holandês Depay, outra grife do futebol europeu, com passagem, por exemplo, pelo Barcelona.

O estafe de Ramos busca um clube para o veterano de 38 anos, atualmente, sem clube.

Aos 38 anos, Ramos começou no Sevilla, onde chamou a atenção do Real Madrid. Nos Blancos, em 16 temporadas, ganhou cinco Ligas Espanholas, cinco Supercopas da Espanha, duas Copa do Rei, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e quatro Mundial de Clubes. Em seguida, foi para o PSG, onde atuou ao lado do trio Neymar/Messi/Mbappé até retornar ao Sevilla.

Ramos também se destacou pela seleção espanhola, equipe pela qual conquistou a Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012).

