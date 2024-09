Liga Forte União: Warner e Disney desejam exibir jogos do Brasileirão

A Liga Forte União tem novos interessados no pacote de jogos do Brasileirão. A Warner Bros. Discovery e a Disney negociam com o grupo para exibir as partidas da competição em plataformas pagas a partir de 2025. A DAZN, que deseja voltar ao Brasil, e a Globo também conversam por acordos. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, o avanço de um acerto da Disney com a LFU depende de outras prioridades que a multinacional tem momento, principalmente em relação aos torneios internacionais. Por outro lado, a Warner vê no negócio uma possibilidade de ampliar seu leque de jogos exclusivos. A ideia é exibir pela Max, seu streaming, que já conta com competições como o Paulistão e a Champions League.

Inclusive, a Warner transmitiu partidas do Brasileirão até 2021. Porém, acabou desistindo devido ao modelo adotado na época, que não rendeu o esperado.

A expectativa da Liga Forte União é concluir todos os acordos de transmissão até o fim de outubro.

Liga Forte União perto de ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em acordos

Até o momento, a LFU arrecadou R$ 900 milhões com os pacotes negociados junto a Record, ao YouTube e a Amazon. A expectativa do grupo é atingir em breve a projeção inicial, que foi de R$ 1,7 bilhão.

A Liga Forte União reúne clubes de diferentes divisões do país. Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude são os representantes na Série A atualmente. Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR completam o bloco e estão distribuídos entre as Séries B e D.

