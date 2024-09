Rômulo diz que vê Palmeiras resiliente após eliminações

Em meio as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras atravessa grande fase no Brasileirão. Afinal, são cinco jogos invicto: dois empates e depois três vitórias. O volante Rômulo aponta, inclusive, que os tropeços deixaram o Verdão mais forte e unido, agora com um único objetivo em mente: ser tricampeão brasileiro.

“É muito importante o nosso time ter essa resiliência, continuar forte independentemente do que aconteça na sequência do ano. Eu acho que o nosso clube é muito família, muito guerreiro, então a gente tem que sempre manter a cabeça tranquila, a mente muito forte, para continuar fazendo o nosso melhor a cada jogo e a cada treino. E agora é focar no que temos pelo resto do ano e continuar com essa cabeça firme e forte, continuar trabalhando na sequência do campeonato”, comentou Rômulo.

Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, o volante Rômulo também falou de sua adaptação ao Verdão. Ele chegou ao clube após a disputa do Campeonato Paulista, quando impressionou a diretoria por suas atuações pelo Novorizontino. Inclusive, esta é a primeira vez que o atleta disputa a Série A. Até aqui, ele soma uma assistência e dez gols pelo Alviverde.

“A minha adaptação aqui no clube foi boa. Infelizmente, tive uma lesão no começo, mas acho que isso serviu de aprendizado para eu também me fortalecer muito mais aqui. Todo mundo me acolheu muito bem e pude ajudar a equipe em todas as vezes que eu entrei. Independentemente se fora ou dentro de campo, estou ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. E creio que todo dia estou em constante evolução, com todo mundo me ajudando. Isso daí me fortifica mais, então é continuar evoluindo, continuar trabalhando forte e cada vez evoluir”, acrescentou Rômulo.

Palmeiras no Brasileirão

A equipe de Rômulo agora enfrenta o Criciúma no próximo domingo (15), às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Palmeiras está em terceiro lugar no Brasileirão, com 47 pontos, a três do líder Botafogo. Entre eles, encontra-se o Fortaleza, com 48, mas um jogo a menos: 25 a 24. Aliás, o Verdão ainda recebe os dois times neste returno do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.