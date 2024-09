Artur Jorge troca o banco de reservas por seminário em Portugal

Técnico do Botafogo, Artur Jorge estará no Porto, em Portugal, nesta sexta-feira (13). Justamente na véspera da partida contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. Ele participará do “Thinking Football Summit”, seminário sobre futebol, na Super Bock Arena, no Norte daquele país. O evento vai de quinta (12) a sábado (14).

Artur Jorge está suspenso para a partida contra o Timão por levar o terceiro cartão amarelo na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 2 a 0. O jogo também foi no Colosso do Subúrbio, na jornada passada. Franclim Carvalho, auxiliar técnico e braço direito do treinador, deve ficar à frente da equipe.

A palestra de Artur Jorge começa às 17h30 (19h30, de Brasília). O profissional do Botafogo falará sobre sua trajetória no futebol, os desafios que enfrentou ao liderar uma equipe de topo e as lições ao longo da carreira.

Além de treinadores, evento também reúne dirigentes de diversos clubes ao redor do planeta, como Javier Tebas, presidente da La Liga espanhola, Luís Campos, diretor do PSG (FRA), e Sergei Palkin, CEO do Shaktar Donetsk (UCR).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.