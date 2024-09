Ex-alvo do Flamengo, Oscar se prepara para deixar o futebol chinês

Oscar, desejo antigo do Flamengo, pode deixar o futebol chinês em breve. Afinal, por conta de questões familiares, o brasileiro, que veste as cores do Shanghai Port, irá definir o seu futuro no final deste ano. Além de detalhar o cenário, o meia-atacante revelou os países dos clubes que o procuraram.

“Minha mãe está ficando mais velha, minhas irmãs estão tendo filhos, a gente quer estar perto. Agora tem limite salarial, então é mais difícil (renovar). Tem outros clubes, do Brasil, da Europa, do Catar. Vou esperar o fim do ano e decidir. Eu e minha esposa ficamos ansiosos para ver para onde a gente vai. A gente está aqui há sete, oito anos, é uma mudança grande. Quanto antes a gente souber é melhor”, disse ao “Folha de São Paulo”.

Vitrine para a Seleção

Além de ficar mais próximo da família, um possível retorno ao futebol brasileiro faz com que Oscar, de 33 anos, fique mais perto do radar da Amarelinha novamente. Isso também pode pesar para o próximo desafio em sua carreira.

“Na Europa ou no Brasil, que têm mais visibilidade, com certeza teria mais chance. Mas eu conheço muito bem o Dorival (treinador da Seleção), é um amigo que fiz no futebol”, explicou.

Oscar e Flamengo

O Flamengo tentou, por algumas vezes, repatriar Oscar, que no Brasil já jogou por São Paulo e Internacional. Em 2022 as partes ficaram próximas de um acerto, mas o negócio não aconteceu. Na época, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, lamentou.

“Ele queria, de fato, vir. Construímos uma negociação e conversamos com os intermediários para ter uma liberação do clube chinês para que ele treinasse e jogasse no Flamengo. O tempo foi passando, as janelas foram fechando, até o ‘dia D’, há umas três semanas. Tentamos nas últimas 48 horas e os chineses não liberaram. Não concordo com a ação deles, mas tenho que respeitar”, afirmou.

