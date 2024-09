Copa do Brasil pode ‘bancar’ Memphis até o fim do ano no Corinthians

O Corinthians tenta uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), diante do Juventude, em sua casa, a Neo Química Arena. O duelo das 21h (de Brasília), pode significar uma entrada significativa no caixa alvinegro, que ajudaria nos altos vencimentos do novo reforço, Memphis Depay.

Afinal, se reverter a vantagem da equipe de Caxias, que venceu por 2 a 1 na ida, o clube do Parque São Jorge assegura a quantia de R$ 9,4 milhões, prêmio pelo avanço de fase na competição nacional.

O valor representa o orçamento de três meses do novo reforço, Memphis Depay. O atacante holandês, que será apresentado à torcida nesta partida, é o investimento midiático prometido pelo patrocinador Esportes da Sorte e terá o custo mensal de aproximadamente R$ 3 milhões.

Depay chega para suprir a carência de gols da equipe, mas ainda não é certo a sua participação no decorrer do torneio, caso o time de Ramón Díaz avance, pois as inscrições se encerraram na última segunda-feira (9).

No entanto, a direção ainda tenta a inserção do atleta, com a justificativa de não ter recebido o documento da federação espanhola. O último clube do holandês foi o Atlético de Madrid. Por isso, a entidade era responsável por liberar a papelada.

O Corinthians ainda está associado a outros nomes estrangeiros nesta janela, como o lateral-esquerdo francês Kurzawa, ex-PSG, e o zagueiro espanhol Sergio Ramos, ex-Real Madrid. Porém, diferentemente de Memphis, ainda não há o interesse oficial do clube e nem negociações iniciadas.

