André Baran recoloca o Brasil no topo do ranking do beach tennis

Ao lado do italiano Michele Cappelletti, André Baran (D) celebra a chegada ao topo do ranking do beach tennis - (crédito: Arquivo pessoal)

O topo do ranking internacional masculino de beach tennis agora é brasileiro. O catarinense André Baran conquistou, no último domingo (8/9) o Mundial da modalidade, disputado na Itália. Desde o início da semana, lidera, pela primeira vez, o ranking, ao lado do parceiro italiano Michele Cappelletti.

Com parciais de 6/2, 2/6 e 10/6, Baran e Cappelletti derrotaram a então dupla número 1 do mundo, formada por Mattia Spoto e Nicolas Gianotti para garantir o título mundial. Com os mil pontos que o torneio oferece ao dueto campeã, o brasileiro e o italiano agora assumem a liderança do ranking internacional de beach tennis.

"Para nós é um motivo de muito orgulho ver todo o nosso trabalho sendo recompensado. A gente lutou muito, abdicamos de muita coisa para poder viver esse momento e esse sonho. Só posso agradecer a Deus por tudo que Ele proporciona na minha vida e por todas as portas que me abre", disse o atleta do Praia Clube e parceiro das marcas Havan, Qualicoco, IntegralMedica, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley, Kona, DaColônia e Planalto Ovos.

Com o título mundial na província de Cesenatico, na Itália, André Baran se torna o segundo brasileiro na categoria masculina em toda a história a assumir a liderança no ranking mundial. O primeiro a alcançar o feito havia sido Vini Font, em 2014. Para Baran, representar o Brasil no topo é uma alegria sem tamanho.

"Eu sonho com esse momento desde o meu primeiro campeonato, comecei a jogar beach tennis com uma raquete usada, com rede de peteca, sem ranking e sem patrocínios, mas sempre trabalhei muito e tive como meta um dia poder chegar ao topo para mostrar que com Deus nada é impossível e também firmar o nome Brasil como uma potência do beach tennis", discursou.

"Agradeço a todos que fazem parte da minha trajetória, patrocinadores e time, agora, liderar o ranking mundial é, sem dúvidas, motivo de muita alegria. Espero que a gente consiga cada vez mais impactar e inspirar as pessoas com nossa história e levar a nossa modalidade a patamares cada vez mais altos. Desistir não é opção", emendou.