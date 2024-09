Internacional x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira, 11/9, o vice-líder Fortaleza visitará o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição nacional. Caso vença, reassumirá a liderança. Afinal, a equipe nordestina soma 48 pontos, precisa vencer para ultrapassar o Botafogo, que tem um jogo e dois pontos a mais. O Colorado vem de duas vitórias seguidas e tenta encurtar a distância para o G6. Atualmente, tem 32 contra 41 do São Paulo, que está em sexto. A Voz do Esporte transmite este duelo, com um pré-jogo que começa às 18h e terá o comando e a narração de Christian Rafael.