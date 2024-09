Athletico-PR x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Athletico-PR x Vasco - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Athletico e Vasco se encaram nesta quarta-feira (11/9), às 21h30 (de Brasília), o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil-2024. Na ida, vitória carioca por 2 a 1 na ida, em São Januário. Por isso, joga pelo empate para passar de fase. Este duelo terá ampla cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 20h, com um pré-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também estará com a narração.

Além de Diego Mazur, o duelo pela Copa do Brasil conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreiras nas reportagens. Não perca nada desta partida. Para isso, clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.