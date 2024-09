Laquintana quer chances no Santos para voltar à seleção uruguaia

O meia-atacante Nacho Laquintana foi apresentado nesta quarta-feira (11) pelo Santos. O uruguaio, de 25 anos, foi emprestado pelo Bragantino até o fim da temporada. O novo reforço vai utilizar a camisa 66 no Peixe.

Laquintana acredita que atuar no Santos dará maior visibilidade para retornar à seleção uruguaia, pela qual tem uma convocação na carreira. No Bragantino, não vinha tendo chances e era pouco aproveitado.

“Saí do Bragantino para ter minutos, não tive oportunidade lá. Acho que no Santos vou ter confiança e vou dar o máximo para chegar novamente à seleção uruguaia”, declarou o jogador, que já estreou pelo Santos.

Reforço já estreou pelo Santos

O primeiro jogo pelo clube foi no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi titular e ficou em campo até os 13 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Otero. Dessa maneira, Laquintana analisou como foi colocar a camisa do Peixe pela primeira vez em uma partida oficial.

“Posso render mais do que rendi. A minha principal arma é a agressividade. Com os minutos que vou ganhar, vou dar o máximo. Como todo uruguaio, vou dar meu máximo. Vim ao Santos para fazer isso”, avisou.

Apesar de estar há pouco tempo na Vila Belmiro, Laquintana já percebeu que a pressão é maior do que no Bragantino, seu ex-clube.

“Lá não tem a pressão que tem aqui. Gosto de jogar por fora e procurar o gol de frente. A grande diferença entre os clubes está na torcida, na pressão. O Santos é um clube gigante. Sempre joguei pelo lado direito. Poucas vezes joguei pelo outro lado. Tenho confiança no meu jogo. Vou fazer tudo o que o técnico pedir”.

Laquintana usará a camisa 66

O meia-atacante falou ainda sobre a opção do número 66. Segundo o jogador, a escolha não teve nenhuma influência externa.

“O número eu peguei porque estava disponível (risos). Falei com a minha família, ninguém disse nada. Peguei porque não é algo comum, são dois 6”.

Veja outros trechos da entrevista coletiva

Referências

“Sempre gostei do Neymar, ele é parte da minha infância, por ele também escolhi estar aqui. No Uruguai, gosto do Suárez, é a minha referência. Ele e Neymar fazem parte da minha infância”.

Negociação

“Há tempos o Santos estava falando com o Red Bull. As pessoas vinham me apoiando, dizendo que aqui seria feliz. Aqui também passaram muitos uruguaios, sei que é uma responsabilidade grande, estou aqui para assumir isso e ajudar o Santos a ficar onde precisa estar”.

