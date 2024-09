Memphis chega de helicóptero à sede do Corinthians e é recepcionado pela Gaviões da Fiel

Memphis Depay posa para foto com camisa e ao lado de integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Memphis Depay, novo atacante do Corinthians, teve recepção de astro na sede social do clube, o Parque São Jorge, nesta quarta-feira (12). Isso porque o holandês chegou ao local de helicóptero e vestindo terno. Ele foi recebido pelo presidente Augusto Melo e teve novo contato com torcedores ainda no gramado, mais especificamente com integrantes de uma organizada. O badalado reforço foi à sede social do Timão para conhecer a estrutura do clube.

Ainda no gramado, Depay recebeu uma camisa oficial do Coringão e outra da torcida organizada Gaviões da Fiel. Posteriormente, visitou outros setores das instalações do clube. A propósito, ele escutou a famosa sirene corintiana tocar, tradicional gesto quando há o anúncio de contratações impactantes. O atacante ainda foi ao Memorial e conheceu parte da história do Corinthians. O holandês desembarcou no Brasil na madrugada desta quarta-feira (11) junto dos dirigentes do clube paulista. No caso, o diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário geral Vinicius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira.

Na ocasião, Memphis teve o primeiro contato com aproximadamente 100 torcedores corintianos. Eles foram ao aeroporto e conseguiram permanecer na grade ao lado do setor de desembarque. Assim, o jogador demonstrou gratidão pela presença da torcida em sua chegada a São Paulo. Inclusive, recebeu alguns presentes como a tradicional faixa “Bem-vindo ao Hospício”. No momento anterior a sua entrada no carro, ele fez sua icônica comemoração, com os dedos indicadores no ouvido.

Primeiros compromissos de Memphis como jogador do Corinthians

Ele visitará também a sua nova casa, nesta quarta (11). Afinal, estará presente para acompanhar o jogo de volta entre Corinthians e Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Deste modo, terá uma apresentação para os mais de 40 mil torcedores presentes no palco.

Depay ainda tem outros compromissos antes de ir à Neo Química Arena. Isso porque após a visita ao Parque São Jorge, ainda vai ao CT Joaquim Grava. Exatamente para conhecer seus novos companheiros de elenco, poucas horas antes do embate decisivo pela Copa do Brasil contra o Juventude. Vale relembrar que para assegurar a classificação direta, o Timão precisa de um triunfo com uma vantagem de pelo menos dois gols. Se vencer com apenas um gol de diferença, haverá um empate no placar agregado e a decisão vai para os pênaltis.

O Coringão anunciou a contratação do atacante holandês na última segunda-feira (09). Seu nome foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) um dia depois. Mesmo que o atacante chegue ao Corinthians de graça por estar sem clube, ele terá um custo de R$ 70 milhões durante a vigência do seu contrato, que é válido até o fim de 2026.

As partes chegaram a um acordo depois de o clube paulista aumentar sua oferta. Além da apresentação de um atrativo projeto esportivo e de marketing. No contrato de patrocínio com a Esporte da Sorte, a empresa ficará responsável pelo pagamento de R$ 57 milhões dos vencimentos previstos em contrato com Memphis. Aliás, os dirigentes que acompanharam a chegada do atacante ao Brasil conduziram as tratativas. Exatamente o diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário geral Vinicius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira.

