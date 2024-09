Ex-jogadores confirmam presença em evento de parceria do Villarreal com Pelé Academia

Para selar o acordo de colaboração do Villarreal C.F. com o Resende e a Pelé Academia, um evento aos pés do Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12/09), às 19h30, reunirá ex-jogadores e personalidades do mundo do futebol.

O evento contará com a presença de Marcos Senna, ídolo e embaixador do clube espanhol, Fernando Roig, CEO do Villarreal, Juan Antón, diretor comercial, Eduardo Gomes e Marcelo Montenegro, respectivamente CEO e sócio da Pelé Academia.

Várias personalidades já confirmaram presença no evento, como o Cônsul Geral da Espanha no Rio de Janeiro, Ángel Vázquez Diaz de Tuesta. Além dele, o irmão do prefeito de Madrid, Alfonso Martinez, e o ex-presidente do Saint-Étienne, da França, Bernard Caiazzo.

Entre os brasileiros, estarão presentes nomes como Branco, coordenador das seleções de base da CBF, e Durcesio Mello, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas. Os ex-jogadores Nilmar e Cicinho, que defenderam o Villarreal, também prestigiarão o evento no Cristo, que ganhará cor especial por conta do Submarino Amarelo.

