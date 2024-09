Alívio para Renato! Jemerson e Rodrigo Ely voltam a treinar no Grêmio

Grêmio segue preparação para duelo com o Bragantino - (crédito: Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA)

O Grêmio deve ter sua dupla de zaga titular para o confronto contra o Bragantino, no domingo, pelo Brasileirão. Ausentes da última partida pela competição, Jemerson e Rodrigo Ely estão recuperados de lesão e treinaram com bola no CT Luiz Carvalho. Assim, devem estar liberados para jogar.

Os zagueiros apareceram em fotos divulgadas pelo clube, apesar de a atividade ter sido fechada aos jornalistas. Eles ainda não haviam participado dos treinos técnicos com bola da semana. A dupla sofreu lesão muscular às vésperas do duelo contra o Atlético-MG, na Arena. Dessa maneira, faziam tratamento para voltar o quanto antes a ficar à disposição.

A volta de Jemerson e Rodrigo Ely é um alívio para o técnico Renato Gaúcho, que já não poderia contar com dois jogadores da posição por conta de suspensão. Enquanto Gustavo Martins foi expulso contra o Galo, Kannemann levou o terceiro amarelo. Assim, estão fora contra o Bragantino. As outras opções seriam Geromel, Rodrigo Caio e Natã.

O treinador ainda vai comandar três treinos na semana (quinta, sexta e sábado) para definir o time titular para enfrentar o Massa Bruta, em Bragança Paulista. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) de domingo, pela 26ª rodada do Brasileirão.

