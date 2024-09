Diego Costa é expulso em derrota do Grêmio para o Juventude pela Copa FGF

Com Diego Costa e mais sete jogadores do time principal, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Juventude na tarde desta quarta, em jogo pela Copa Federação Gaúcha de Futebol (FGF), no CTF Hélio Dourado. O gol do time jaconero foi de Miguel, aos 37 minutos do primeiro tempo.

No entanto, o centroavante Diego Costa recebeu cartão vermelho nos acréscimos, após sofrer uma falta e segurar o meia Davi pelo pescoço. O lance causou confusão, e os dois foram expulsos.

Apesar disso, Diego Costa mostrou que está recuperado das dores no púbis. O centroavante pode ser mais uma opção para o técnico Renato Gaúcho na partida contra o Bragantino, no próximo domingo, pelo Brasileirão. No entanto, o atacante ainda precisa obter efeito suspensivo no STJD.

Além de Diego Costa, o técnico Airton Fagundes escalou o goleiro Felipe, os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Martins, o lateral-esquerdo Mayk, os volantes Mila e Ronald e o atacante Nathan Fernandes entre os titulares.

Com o resultado, o Juventude fica na liderança isolada do Grupo A, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Tricolor, por sua vez, é o segundo colocado, com seis pontos.

