Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, que contará com um grande público, às 21h45 (de Brasília). O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo, em Salvador, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Onde assistir

A TV Globo, o SporTV e o Premiere transmitem o jogo.

Como está o Flamengo

Para o jogo no Maracanã, o técnico Tite não contará com De La Cruz, que está no departamento médico. O mesmo vale para Viña, Cebolinha e Pedro, que já estão fora da temporada por conta de lesões.

Por outro lado, o treinador terá Gabigol e Arrascaeta, que se recuperaram de contusão, à disposição. Gerson, Fabrício Bruno, Pulgar e Varela, que estavam com as suas respectivas seleções, também vão para o jogo.

Como está o Bahia

Já o técnico Rogério Ceni seguirá sem contar com Biel e Nicolás Acevedo, que estão no departamento médico. Santiago Arias e Luciano Rodríguez, que estavam em suas seleções, ficam à disposição do treinador. Eles, aliás, não entraram em campo na última rodada das Eliminatórias.

FLAMENGO X BAHIA

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 12/9/2024, às 21h45 (de Brasília)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.