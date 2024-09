Corinthians x São Paulo: CBF divulga detalhes da final do Brasileirão Feminino

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (11), a tabela detalhada dos jogos de ida e volta da final do Brasileirão Feminino A1. Além de informações sobre local, dia e horário, o documento também mostra onde as partidas serão transmitidas.

O primeiro Majestoso será no próximo domingo, dia 15 de setembro. Depois de uma “novela”, o São Paulo conseguiu definir o Morumbis como palco do jogo, com a bola rolando a partir das 10h.

O duelo que define o vencedor da competição nacional, por sua vez, está marcado para o dia 22 de setembro, também um domingo. Assim como na ida, a bola rola às 10h e, desta vez, na Neo Química Arena. Vale lembrar que os embates acontecem com torcida única.

Final do Brasileirão Feminino:

JOGO DE IDA – Domingo – 15/09

São Paulo x Corinthians – 10h – Morumbis, São Paulo (SP) | Transmissão ao vivo na Globo, SporTV, TV Brasil e canal GOAT no YouTube.

JOGO DE VOLTA – Domingo – 22/09

Corinthians x São Paulo – 10h – Neo Química Arena, São Paulo (SP) | Transmissão ao vivo na Globo, SporTV, TV Brasil e canal GOAT no YouTube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.