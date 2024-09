Justiça acata pedido do Palmeiras contra o LinkedIn; entenda

O Palmeiras foi à Justiça contra o LinkedIn Brasil por causa de um perfil acusado de oferecer falsas vagas de emprego no clube. A conta, aliás, não tem autorização para usar a marca do Alviverde. A informação foi do jornalista Perrone, colunista do “UOL”.

Diante da ação, a Justiça, em tutela de urgência, determinou que o LinkedIn forneça ao clube os dados de identificação do titular do perfil. Além disso, o LinkedIn não poderá promover ou registrar outros perfis do mesmo titular que firam os direitos da agremiação. A decisão cabe recurso.

Além disso, há multa em caso de descumprimento é de R$ 3 mil por dia e pode atingir limite de R$ 30 mil. O LinkedIn tem 15 dias para apresentar sua defesa a partir da citação.

Ainda em documento, o Palmeiras alegou que a empresa se recusou compartilhar dados do perfil. A empresa, por sua vez, afirmou que não pode divulgar informações de terceiros por razões de privacidade.

