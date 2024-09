Vegetti destaca empenho do Vasco: ‘No momento ruim, somos mais fortes’

Vegetti é decisivo em classificação do Vasco na Copa do Brasil - (crédito: Leandro Amorim)

No sufoco, o Vasco avançou às semifinais da Copa do Brasil. Além do jogo ir para os pênaltis, o time ficou com um a menos durante todo o segundo tempo. Autor do gol que levou o confronto para as penalidades, o argentino Vegetti destacou o espírito de luta do time de Rafael Paiva.

“Usar essa camisa é algo muito grande e temos que entender a responsabilidade que é imensa. Estamos acostumados a sofrer. Hoje ficamos com o resultado adverso, com um a menos. Estamos acostumados. No momento ruim, somos mais fortes. A vitória é para o grupo que vem fazendo história desde o ano passado”, disse Vegetti ao “Prime Video”.

Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco aguarda o vencedor do duelo entre Atlético e São Paulo para conhecer o rival da próxima fase. O Galo venceu o primeiro jogo no MorumBis e joga por um empate em Belo Horizonte para assegurar a classificação.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, o time da Colina fará o clássico contra o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã.

