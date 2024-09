Corinthians ultrapassa a marca de um milhão de torcedores em casa em 2024

Torcida do Corinthians novamente correspondeu a empurrou o time para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Gustavo Vasco/Corinthians)

O Corinthians viveu uma noite mágica com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. De quebra, o público de 45.199 na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, fez o clube ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores em jogos como mandante em 2024. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Timão chegou a 1.041.274 de ingressos vendidos em 25 jogos na Neo Química Arena na temporada, algo que fez com que a equipe se superasse em campo e revertesse a desvantagem sobre o adversário gaúcho.

Assim, a média de público do Corinthians em 2024 é de 41.651 por partida, a terceira melhor do Brasil, atrás apenas do Flamengo, com 50.609, e do São Paulo, com 46.498.

O confronto com o Juventude, agora, figura entre os três maiores públicos do Timão na temporada. Atrás apenas do duelo com o São Paulo, que teve 47.747, e contra o Flamengo, que levou 45.237 torcedores à Neo Química Arena.

Por fim, o Corinthians, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Flamengo para conhecer seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 1 a 0, e decide no Rio de Janeiro.

