Emiliano exalta torcida do Corinthians após classificação: ‘Não param de cantar, é uma loucura’

“Estamos muito felizes no lugar em que estamos. Temos o privilégio de desfrutar o lugar em que estamos. E falamos todos os dias, apesar da situação do clube, acreditamos que foi uma das melhores decisões que tomamos”, completou.

Trabalho durante a semana

Depois do revés por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, o Timão necessitava vencer por dois gols de diferença e chegou ao placar que precisava com um gol de André Ramalho aos 51. Para Ramón Díaz, o resultado foi fruto do trabalho ao longo da Data Fifa.

“Hoje era um dia especial para nós. Porque quando o adversário tem vantagem, precisa de uma equipe ofensiva e trabalhamos toda a semana, para a equipe manter o jogo, atacar pelos lados e interpretou muito bem o que precisava. Me parece merecido o triunfo, apesar de erros que temos de corrigir”, afirmou.

“Era um dia especial para nós e uma prova muito importante para o Corinthians. Porque chegar a uma semifinal no momento em que está o clube, estamos felizes pela torcida, pelos jogadores, porque trabalhamos muito na semana e responderam muito bem. E feliz pelas contratações que fizemos, são jogadores de muita qualidade. Vão nos ajudar para tudo que vem”, acrescentou.

Por fim, o Corinthians, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Flamengo para conhecer seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 1 a 0, e decide no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.