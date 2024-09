Ídolo do Atlético revela quase ter fechado com o Cruzeiro

O ex-atacante do Atlético Euller, que tem grande identificação com a torcida alvinegra, revelou que quase assinou com o Cruzeiro. O contato ocorreu em 2000, mas o acordo não se concretizou devido a Mustafá Contursi, ex-presidente do Palmeiras.

“Eu havia conversado com Felipão sobre a possibilidade de ir para o Cruzeiro ou até mesmo para o Barcelona. O planejamento estava em andamento. No entanto, Mustafá Contursi soube da negociação, me procurou e disse: ‘Deixa eu te falar uma coisa. Eu não negocio com Perrella. Se você está pensando em ir para o Cruzeiro, pode esquecer. Já era'”. A declaração foi feita em uma entrevista ao “Charla Podcast”.

Sem conseguir fechar com o Cruzeiro, Euller então se transferiu para o futebol carioca.

“A oportunidade de ir para o Vasco da Gama surgiu, e eu aproveitei”, acrescentou.

No Rio de Janeiro, ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul.

Euller começou sua carreira no futebol mineiro pelo América e, devido ao seu destaque, foi para o São Paulo. Em 1995, assinou contrato com o Atlético, onde criou uma grande identificação com a torcida. Ele é conhecido como “Filho do Vento”.

