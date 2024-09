Fluminense tenta quebrar jejum de quase 19 anos diante do Juventude

Fluminense perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi em 2024, pela Copa do Brasil - (crédito: - Foto: William Anacleto)

Para subir na classificação do Campeonato brasileiro, o Fluminense terá que quebrar um jejum de 19 anos diante do Juventude, neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Afinal, a última vitória tricolor sobre o adversário em Caxias do Sul aconteceu em 12 de outubro de 2005.

Na ocasião, a equipe carioca bateu o Alviverde, de virada, com gols de Lenny, Petkovic e Adriano Magrão, que marcou duas vezes. O tento da vitória, aliás, saiu dos pés do sérvio aos 47 minutos do segundo tempo, também pela competição nacional. Enilton (2) e Lauro descontaram para o time gaúcho.

Desde então, o Fluminense mediu forças com o Juventude em mais cinco oportunidades no Alfredo Jaconi. Foram dois empates e três derrotas, inclusive nesta temporada, pela Copa do Brasil. Nas oitavas de finais do torneio, o Tricolor perdeu de 3 a 2, um resultado que encaminhou a eliminação dos comandados de Mano Menezes, que empataram por 2 a 2, no Maracanã, logo depois.

O triunfo de 2005, portanto, foi o único da equipe carioca no estádio do adversário deste domingo. Antes daquela data, foram oito duelos, com quatro vitórias para o time gaúcho e quatro empates. Nesta temporada, por sinal, foram dois empates e uma vitória do Alviverde.

Por fim, a equipe de Laranjeiras soma 27 pontos, apenas três a menos que o 11º colocado, que no momento é o Red Bull Bragantino. Caso tenha uma boa combinação de resultados, pode saltar da 16ª posição para a 12ª. Vale lembrar que quando o treinador chegou, o time somava apenas 6 pontos.

Confira o jejum do Fluminense no Alfredo Jaconi

1 – Juventude 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 2006

2 – Juventude 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2007

3 – Juventude 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2021

4 – Juventude 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2002

5 – Juventude 3 x 2 Fluminense – Copa do Brasil 2024

