Ídolo do Corinthians publica foto com Depay e brinca: ‘Já ensinei’

O ex-atacante Edílson, ídolo do Corinthians, deu de tiete e tirou uma foto com Memphis Depay – reforço do clube. O encontro ocorreu nos camarotes da Neo Química Arena na noite da última quarta-feira (11), pouco depois da apresentação do holandês aos torcedores e durante a classificação da equipe à semifinal da Copa do Brasil.

“Já ensinei a fazer embaixadinhas”, brincou Edílson na publicação com Depay nas redes sociais. A mensagem, claro, em alusão ao marcante lance do ex-jogador na final do Paulistão de 1999. Memphis se apresentou aos torcedores em meio à festa na Neo Química Arena, com direito à queima de fogos. Para felicidade de ambos, o Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1 e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil no tempo regulamentar.

A apresentação oficial de Memphis aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), no CT Joaquim Brava. O holandês está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode, portanto, atuar pelo novo clube.

Depay no Corinthians

Os reforços André Carrillo e Héctor Hernández também fizeram questão de posar para uma foto com Memphis. Atletas de outras equipes e astros mundiais também comentaram a chegada do holandês ao futebol brasileiro. Neymar, por exemplo, compartilhou um post do Corinthians para vibrar com a notícia.

O holandês e o brasileiro, aliás, conversaram sobre o Brasil e toda sua cultura antes do acordo com o Corinthians. A troca de informações pesou na decisão de Memphis, que definiu sua escolha como um propósito.

“Não consigo explicar o que sinto, mas meu propósito é estar no Brasil. Tenho muitos amigos brasileiros. Eles perguntam: todos daqui querem ir para Europa, por que você quer vir? Então respondo que não sei. Falei com Neymar sobre a cultura, sobre o Brasil. Algo que está dentro de mim e sigo a voz dentro de mim”, disse em coletiva nesta quinta.

Memphis usará a camisa 94 no Corinthians, em referência ao ano de seu nascimento. Na Copa Sul-Americana, contudo, o holandês levará o número 7 nas costas – visto que o torneio continental permite apenas numerações até o 30.

