Após Data Fifa, Arias se reapresenta ao Fluminense nesta sexta-feira

Arias em ação com a camisa do Fluminense, sendo um dos principais destaques da temporada - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Depois da Data Fifa, Jhon Arias irá retornar aos treinos no Fluminense na próxima sexta-feira (13), visando o duelo com o Juventude, no domingo (15), no Alfredo Jaconi. Assim, o colombiano, que tem uma filha recém-nascida, ganhou um dia de folga antes de voltar aos trabalhos no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o jogador estará à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto que está marcado para às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Tricolor vença e tenha uma combinação de resultados, pode dar um salto na classificação, de 16º para 12º.

Na Data Fifa, a Colômbia empatou com o Peru e derrotou a Argentina, no reencontro das seleções após a final da Copa América. O jogador, inclusive, participou do lance do primeiro gol, ao servir James Rodríguez, que encontrou Yerson Mosquera para estufar a rede.

Em meio à paralisação para as partidas da seleção, o clube não aceitou uma proposta do Galatasaray, da Turquia, de 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões). Esse foi um dos motivos para o atleta recusar uma proposta de renovação até 2028, algo que causou polêmica. No momento, o colombiano tem contrato até agosto de 2026.

Por fim, para o duelo com o Alviverde, o Fluminense deve ter dois retornos. Martinelli, que volta de suspensão, e Germán Cano, recuperado de problemas físicos. Além disso, Gabriel Fuentes e Victor Hugo estão à disposição do técnico Mano Menezes e podem estrear.

