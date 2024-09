Após quase ida para o Cruzeiro, Dudu vira terceira opção no ataque do Palmeiras

Dudu se tornou jogador símbolo da nova era do Palmeiras com a sua chegada em 2015 - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A idolatria de Dudu no Palmeiras ficou estremecida em 2024 e há chances de terminar como quarta e última opção no lado esquerdo do ataque. Afinal, o camisa 7 perdeu prestígio no clube após tentar forçar saída para o Cruzeiro. Além de ainda apresentar falta de ritmo de jogo e desempenho negativo, pois ainda se recupera de uma lesão grave no joelho direito.

No atual cenário, Felipe Anderson é o dono da posição, Rômulo vem ganhando chances durante o jogo e Dudu tornou-se a terceira opção. Aliás, o técnico Abel Ferreira indicou que o atacante passaria por um processo de recondicionamento físico.

Ele voltou a lista de relacionados na vitória sobre o Athletico, mas não entrou em campo, já Felipe Anderson atuou por 90 minutos. Mesmo neste momento negativo, Dudu demonstra incômodo com o cenário e busca reconquistar o seu espaço. Prova disso é que constantemente ele recebe elogio dos profissionais da preparação física do clube por sua dedicação, já que ele faz atividades em dois períodos. Além de buscar trabalhar até em dias de folga ao elenco.

O jogador teve a liberação do Núcleo de Saúde e Performance do clube para voltar aos treinos e entrar em campo desde maio. Ou seja, a sua não utilização é por opção do comandante português. Abel frisou que é primordial que Dudu recupere ritmo de jogo. Porém, o camisa 7 ainda não recebeu oportunidades após ficar um mês fora dos relacionados. Importante destacar que ele não atua desde o dia 4 de agosto, em duelo com o Internacional.

Quase saída para o Cruzeiro causou turbulência na relação

O fato de o atleta ter forçado uma saída para o Cruzeiro causou uma crise no relacionamento com o Palmeiras e, consequentemente, prejudicou o seu retorno aos gramados. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, demonstrou irritação com a atitude. Afinal, a mandatária entende que o jogador e seus empresário tomaram tal decisão com o objetivo de conseguir uma renovação contratual.

Dudu chegou a ser anunciado pela Raposa no dia 15 de junho. Entretanto, arrependeu-se de deixar o Palmeiras. Posteriormente, o atacante se manifestou, admitiu que ficou angustiado por alguns dias e balançado com a oferta do clube mineiro. Afinal, a proposta foi de um contrato de quatro anos e um salário superior ao que recebe no Alviverde. O jogador demonstrou gratidão ao Cruzeiro pelo carinho, mas apontou que não era o momento de se despedir do Verdão. Por sinal, em declaração garantiu sua continuidade na equipe paulista.

Em seu vínculo, válido até dezembro de 2025, há uma cláusula que permite uma ampliação contratual. Trata-se de uma meta de participação. No caso, para atingi-la, o atacante precisa jogar 50% dos compromissos no ano que vem. Os torcedores do Alviverde perdoaram Dudu pela atitude, mas vivem um dilema com o rendimento do atacante. Isso porque recebeu o apoio de grande parte da torcida quando voltou a ser relacionado, mas não aproveitou as chances que ganhou. Neste ano, são dez jogos e 296 minutos em campo, um pouco acima de três jogos completos.

Idolatria de Dudu no Palmeiras

Dudu já está há nove anos no Palmeiras, sendo uma contratação de impacto no momento de reconstrução do clube. Por isso e graças também ao seu desempenho, ele se tornou ídolo e um símbolo da nova era do Alviverde. Até aqui são 453 partidas, 88 gols marcados e 12 títulos conquistados. Os troféus foram quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), dois da Libertadores (2020 e 2021), um da Copa do Brasil (2015), três do Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), um da Recopa Sul-Americana (2022) e um da Supercopa do Brasil (2023).

