Depay destaca como pode ajudar o Corinthians: ‘Gosto de jogar nas entrelinhas’

Apresentado ao Corinthians, na manhã desta quinta-feira (12), Memphis Depay esteve na Neo Química Arena e acompanhou de perto a classificação da equipe na Copa do Brasil. Assim, sobre como gosta de atuar, o holandês explicou que gosta de jogar nas entrelinhas e que já prefere ter liberdade para atacar os espaços.

“Durante a minha carreira, já joguei de 10 e de atacante. Sou um 9,5, posso jogar na esquerda, posso jogar por trás do atacante. Sou um jogador criativo, gosto de jogar entrelinhas. Vamos ver como encaixa”, disse.

“Quero começar a marcar gols, ontem criamos muitas oportunidades e quero me aproveitar disso para marcar gols e criar oportunidades para a equipe”, acrescentou o atacante.

“Eu acho que preciso de liberdade. Vi muitos espaços entre os defensores e o meio de campo. Gosto de receber bolas, posso jogar por trás do atacante, posso ser esse atacante. Você nunca vai me ver 90 minutos entre dois defensores, não sou um cara alto, gosto de fazer o jogo acontecer. Quero ser interessante para a equipe”, salientou.

Conversa com o professor

Memphis assinou contrato com custo acima de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações. Dessa forma, a principal patrocinadora do clube, a Esportes da Sorte, será responsável por efetuar o pagamento de boa parte deste valor. O contrato, portanto, vai até julho de 2026.

Nascido em 13 de fevereiro de 1994, Depay foi revelado nas divisões de base do PSV. Em seguida, ele passou pelo Manchester United (ING), Lyon (FRA), Barcelona (ESP) e Atlético de Madrid (ESP). Essa, aliás, será sua primeira oportunidade fora do futebol europeu.

Além disso, o jogador é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. No momento, soma 46 gols em 98 partidas, apenas quatro atrás de Van Persie, que estufou a rede 50 vezes, em 102 partidas com a camisa laranja. Nesse sentido, ele ressaltou que conversou com Ramón ao telefone e teve uma boa impressão.

“Falei com ele (Ramon) por telefone antes de vir ao Brasil. Fiquei com uma boa impressão. Sou um jogador que gosta de criar e marcar gols. Gosto de jogar um futebol bonito, estou feliz com isso. Ontem, me encontrei com os jogadores e me senti ótimo. Apesar da posição que estamos no momento, eles demonstraram muita coragem. Não é fácil, são finais. Senti eles juntos, sei o quanto significa jogar por esse clube, quero trazer minhas qualidades ao clube. É uma equipe que tem grandes potenciais para ganhar muitos títulos, é para isso que estou aqui”, finalizou.

