Prejuízo de Neymar com NFTs supera R$ 5,5 milhões; peças estão à venda

As apostas feitas por Neymar na onda dos NFTs (token não-fungível), em 2022, não vingou e teve uma desvalorização de mais de R$ 5,5 milhões. A artes do astro do Al-Hilal estão à venda na OpenSea, plataforma especializada em negociação do núcleo, através da criptomoeda Ethereum.

A empresa Yuga Labs, criadora do Bored Ape Yacht Club – série de macaquinhos -, anunciou demissões em massa no fim do ano passado. A decisão da companhia aconteceu justamente depois da desvalorização nas peças e, consequentemente, no volume dos negócios – que caiu 89% entre 2022 e 2023.

A onda dos NFTs atingiu o meio esportivo e outros jogadores também investiram no negócio. No entanto, as artes estouraram bolhas e famosos como Paris Hilton, por exemplo, também aplicaram milhões nas peças.

Prejuízo de Neymar com NFTs

O astro do Al-Hilal investiu mais de R$ 6 milhões nas três peças, que ilustram macacos futuristas, que valem pouco mais de R$ 400 mil atualmente. As obras estão lidas na tecnologia blockchain, que funciona como um certificado de danos. Nesse sentido, apenas Neymar detém as originais.

O macaco com camisa tie-die, peça mais cara de seu investimento, custou cerca de R$ 3 milhões à época. Quase dois anos depois, e o jogador ainda não recebeu proposta superior a 17,7 Ethereums (R$ 238 mil) pela arte. Estima-se que o preço total das peças, caso a compra fosse realizada nesta quinta (12), seja de R$ 422.860.

