Grêmio tem nove jogadores em fim de contrato; veja situação de cada um deles

Após eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Grêmio está concentrado apenas na disputa do Campeonato Brasileiro. Com 15 jogos a disputar, o objetivo é se afastar da temida zona do rebaixamento. Paralelamente a isso, o Imortal já precisa pensar na próxima temporada. Afinal, nove jogadores do atual elenco tem contrato somente até o fim de 2024, três deles estão emprestados por outros clubes.

Além dos atletas, o Grêmio terá que definir o comando técnico. Isso porque o treinador Renato Gaúcho também está em fim de contrato. Em outras temporadas, contudo, as negociações para uma possível renovação só foi discutida ao fim da participação do Tricolor nos campeonatos. Porém, o nome do comandante tem sido ventilado em outras equipes.

Uma possível saída de Renato Gaúcho pode impactar gravemente na montagem do elenco para próxima temporada. Assim, pode pesar na continuidade destes jogadores que estão em fim de vínculo com o clube. Os nomes são para todas as posições.

Confira os nove jogadores do Grêmio em fim de contrato

GOLEIROS

Rafael Cabral está emprestado pelo Cruzeiro, que recebeu o também goleiro Gabriel Grando na negociação. No entanto, no Grêmio, tem sido o terceiro arqueiro, ficando atrás de Marchesín e Caíque. Com somente cinco jogos no Imortal, dificilmente terá o contrato renovado.

Felipe Scheibig é outro que não deve permanecer no clube. Afinal, o jogador da base não atua pelos profissionais desde o ano passado e foi emprestado ao Vila Nova, mas também não foi utilizado. No momento, atua pelo Grêmio na Copa FGF.

DEFENSORES

O lateral-direito Fábio sofre com problemas físicos. Dessa maneira, já anunciou que vai se aposentar ao fim da temporada.

O lateral-esquerdo Reinaldo é titular do esquema tático de Renato Gaúcho. Apesar das críticas, atuou em 32 dos 52 jogos do Tricolor na temporada e deve ter a situação analisada no fim do ano.

Jogador mais experiente do elenco, Geromel, de 39 anos, também vem sofrendo com problemas físicos. O jogador tem 20 jogos na temporada e pode estar vivendo as suas últimas partidas pelo clube. Afinal, pode pendurar as chuteiras ao fim da temporada.

Outro zagueiro em fim de contrato, Rodrigo Caio chegou em junho e atuou em somente 20 minutos com o time principal. O defensor vem de inúmeros problemas físicos no Flamengo, mas no Imortal não teve nenhuma lesão. Ele vem atuando na Copa FGF para readquirir ritmo de jogo. Contudo, é difícil que permaneça na próxima temporada.

VOLANTE

Emprestado pelo Zenit, Du Queiroz não convenceu em sua passagem pelo Grêmio. Para ficar com o jogador, a diretoria precisa pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) ao clube russo, o que não deve ocorrer.

ATACANTES

O venezuelano Soteldo é titular absoluto com Renato e está emprestado pelo Santos, que disputa a Série B do Brasileirão. São cinco gols e quatro assistências em 29 jogos na temporada. Para ficar em definitivo com o jogador, o Grêmio precisará desembolsar 5 milhões de euros (R$ 28 milhões). Terá a situação analisada pela diretoria.

Já Diego Costa tem futuro incerto no Grêmio. Ele chegou a Porto Alegre para suprir a saída de Suárez. Iniciou bem a sua trajetória no Campeonato Gaúcho, marcando muitos gols. No entanto, as seguidas lesões atrapalharam sua continuidade no time titular. Por conta disso, o Grêmio foi ao mercado e contratou jogadores para sua posição, como Braithwaite e Arezo.

