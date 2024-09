Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida que inaugura a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será justamente do líder da competição. Assim, o Novorizontino recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi. Os donos da casa precisam vencer para não dar a oportunidade de Santos, Mirassol ou Vila Nova tomarem a dianteira.

Dessa forma, o Tigre soma, no momento, 44 pontos, um a mais que o Peixe e dois que os outros adversários citados. A Pantera, por sua vez, tem 30 pontos, cinco a mais que o Ituano, primeiro time presente na zona de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (13) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista poderá ter o retorno de Eduardo, que estava suspenso e desfalcou a equipe diante do Coritiba. Assim, as dúvidas ficam por conta de Renato Palm, Vitinho e Dudu, que se recuperam de suas respectivas lesões. Por outro lado, Patrick, Léo Tocantins e Rafael Donato terão que cumprir suspensão e estão de fora da partida.

Como chega o Botafogo-SP

A Pantera abriu uma distância maior da zona de rebaixamento com o triunfo sobre o Goiás. Dessa forma, o técnico Paulo Gomes ainda não sabe se promoverá as estreias de Felipinho e Raphael Rodrigues, que ficaram no banco contra o Esmeraldino. Quem pode ganhar uma chance do comandante é Pedro Costa, assim como Wallisson. Por fim, Matheus Barbosa está lesionado e desfalca a equipe de Ribeirão Preto.

Novorizontino x Botafogo-SP

26ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/09/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Novorizontino: Jordi; Luisão, Renato Palm e César Martins; Rodrigo Soares, Willian Farias, Eduardo (Geovane) e Reverson; Rodolfo (Lucca), Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, João Costa, Sabit e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.