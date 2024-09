Morre Ladrilheiro, torcedor ilustre do Flamengo

Morreu no dia 8 de setembro o Ladrilheiro, torcedor ilustre do Flamengo que virou personagem em jogo contra o Vasco, pela final do Campeonato Carioca de 1981. Aos 67 anos, Roberto dos Passos Pereira faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Em janeiro deste ano, o Rubro-Negro chegou a fazer uma surpresa para ele.

Ladrilheiro foi o ‘herói’ do título do Flamengo do Carioca de 81. O Rubro-Negro decidia o campeonato contra o Vasco. Após vencer os dois turnos, um empate em qualquer uma das duas partidas da final dava o troféu à equipe.

No entanto, o Cruz-Maltino venceu as duas partidas. Uma por 2 a 0 e outra por 1 a 0, gols de Roberto Dinamite. Dessa forma, a disputa do título ficou para um terceiro jogo. Com mais de 160 mil presentes no Maracanã, o Flamengo abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Nunes e Adílio. Porém, aos 38 minutos do segundo tempo, o Vasco descontou com Ticão e deu emoção nos minutos finais. E é aí que aparece o Ladrilheiro. Ele invadiu o gramado e acabou “esfriando” a reação rival, sendo crucial para a conquista do Rubro-Negro. Assim, o Flamengo ficou coma a taça de campeão e Roberto dos Passos Pereira como o herói do título.

A situação revoltou jogadores do Vasco, inclusive Roberto Dinamite, que era calmo e, junto com dirigentes, acusam o Rubro-Negro de ter incentivado a invasão. Por outro lado, Ladrilheiro, em entrevista coletiva logo após a partida, revelou que apostou com um amigo que comemoraria a vitória dentro de campo. Além disso, ele disse que estava fugindo de uma briga naquele momento.

Naquele ano, o Rubro-Negro conquistou ainda a Libertadores e o Mundial.

Surpresa para o Ladrilheiro

Em janeiro deste ano, o Flamengo organizou uma surpresa para Ladrilheiro. O clube convidou-o para conhecer o novo Museu, na Gávea, e chamou Nunes, o artilheiro das decisões, para acompanhá-lo durante a visita.



